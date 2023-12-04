هبوط جديد في أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4-12-2023

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4-12-2023 بنحو 100 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت الرمادي نحو 2285 جنيها مقارنة بأسعار منتصف التعاملات أمس فاستقر عند مستوى 2385 للطن وفقًا للأسعار المعلنة عبر منصة الحكومة للأسعار المحلية والعاليمة التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت اليوم

وتتفاوت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4-12-2023 بحسب النوع، نظرًا لأن الأسمنت له استخدامات متعددة، منها درجة صلابة 52% يستخدم في الأعمال الخرسانية ومنها ما هو أقل من ذلك، ويستخدم في أعمال التشطيب الخاصة بأعمال البلاط والمحارة وغيرها من الاحتياجات.

تنشر الوطن أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4-12-2023 في المصانع والشركات وهي تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، كما يلي.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 2110 جنيهات للطن.

سعر أسمنت النصر 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1955 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1940 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان 1990 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1930 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1930 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1935 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 2000 جنيه للطن.