عاجل.. حسين الشحات يطلب شهادة 4 لاعبين في تحقيقات النيابة

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب من جهات التحقيق خلال مثوله اليوم الاثنين أمام النيابة العامة، في قضيته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، استدعاء 4 لاعبين من الأهلي والاستماع لشهاداتهم كونهم كانوا الأقرب للواقعة في الملعب بين الثنائي.

نص أقوال حسين الشحات في قضيته مع محمد الشيبي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، «حسين الشحات طلب حضور رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمود كهربا ومحمد مجدي «أفشة» وطاهر محمد طاهر، والاستماع لأقوالهم في المشادة التي وقعت مع الشيبي خلال مباراة الفريقين الموسم الماضي».

وتابع: «حسين الشحات قال لجهات التحقيق إنه لم يوجه أي شتائم للاعب بيراميدز، وما حدث كان نرفزة ملعب ويحدث في كل ملاعب العالم بسبب ضغوط الفريقين والمنافسة بينهما».

وكان حسين الشحات، امتثل أمام النيابة العامة اليوم الاثنين، في قضيته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وأُخلي سبيل لاعب الأهلي.