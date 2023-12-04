مدير «تعليم نجع حمادي» يتابع انتظام الدراسة في «الفنية بنات» بالألومنيوم

فاجأ الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الاثنين، مدرسة الفنية بنات بالألومنيوم، لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط الإداري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الجولات الميدانية على المدارس للوقوف على السلبيات ومعالجتها فورا.

متابعة العملية التعليمية

وتفقد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، الفصول الدراسية وورش العملي، واطلع على السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات بالمدرسة.

وشدد على تفعيل سجل التكليفات والمهام الخاصة بالمدرسة، وتفعيل سجل التحركات، وختم وترقيم السجلات، وختم الجداول الدراسية، والمداومة على نظافة الفصول الدراسية والورش، كما شدد على تفعيل الكتاب الدوري رقم 30 و33 والخاصة بتنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية.