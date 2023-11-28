وكيل تعليم قنا يكرم عددا من الطلاب الفائزين بمسابقة رمضان الماضي

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، بمكتبه مجموعة من الطلاب الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية، والتي جرى تنفيذها خلال شهر رمضان الماضي تحت إشراف إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

تكريم الطلاب

وأوضح مدير تعليم قنا أن المسابقة استهدفت الطلاب من المراحل المختلفة، حيث جرى طرح سؤال يوميًا على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، وجرى اختيار الفائزين بكل حيادية وشفافية.

مسابقة رمضان

وبحسب بيان تعليم قنا، أشار «السيد» إلى أن مثل هذه وسيلة مهمة من الوسائل التربوية ولون من ألوان تنمية القدرات وبناء الثقة بالنفس وخلق الروح التنافسية بين الطلاب، حيث كرم وكيل الوزارة عددً من الطلاب الفائزين وهما مهند مصطفى محمد بهجت، عبدالله مصطفى محمد بهجت، بسملة أحمد حمدي، أمل أحمد حمدي، يسر محمد أحمد بدوي، كما كرم مدير تعليم قنا أيمن موسى إدارة تنسيق الخدمات بالمديرية ووائل محمد محفوظ إدارة العلاقات العامة لتنظيمهم هذه المسابقة تحت إشراف أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ووجه السيد الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح المسابقة وظهورها بالمظهر اللائق.

تعليم قنا

وأعرب أولياء الأمور والطلاب الفائزين عن خالص الامتنان لتنفيذ المسابقة والتي كان لها بالغ الأثر في إثراء الطلاب بالمعلومات القيمة.