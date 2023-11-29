«صحة جنوب سيناء» تطلق قافلة طبية مجانية تضم 12 تخصصا

قال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنّ إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، تطلق غدًا وعلى مدار يومين قافلة طبية، تضم جميع التخصصات الطبية، وذلك بمقر مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بسد عجز الأطباء، عن طريق القوافل الطبية التي تشمل التخصصات غير المتاحة بالمحافظة، خاصة الوديان الجبلية لتوقيع الكشف على الأهالي.

مواعيد الكشف في القافلة الطبية

وأضاف عريضة، في بيان صحفي، أنّ القافلة الطبية تبدأ عملها من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً، وتضم عدة تخصصات منها «نساء و توليد ومسالك بولية وباطنة وأنف وأذن وجلدية وأطفال ورمد وعظام وأوعية دموية وقلب وأسنان وجراحة».

الكشف والعلاج بالمجان

وتابع عريضة أنّ الكشف والعلاج بالمجان، وأي حالات تحتاج جراحة سيتم إجراؤها سواء داخل جنوب سيناء أو خارجها، حسب حالة وتقدير الطبيب المعالج، وسوف يتم عمل جميع الفحوصات الطبية مجانًا من تحاليل طبية وأشعة بالمستشفيات التابعة للمحافظة.