شعبة الملابس الجاهزة: أسعار الشتوي تناسب كل الفئات

ما زالت أصداء «الجمعة البيضاء» مؤثرة على قطاع الملابس الجاهزة في مختلف المحافظات، حيث شهدت «الجمعة البيضاء» انتعاشة كبرى بفضل التخفيضات التي أعلن عنها الكثير من المحال التجارية، بحسب سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة التي فندت: «أسعار الشتوي حلوة ومناسبة كل الفئات».

هيكل: الجمعة البيضاء سببت انتعاشة كبرى في السوق

وأضافت «هيكل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المحال التجارية لا تزال مستمرة في تخفيضاتها المقدمة لزبائنها على الكثير من المنتجات، مشددة على أن «الجمعة البيضاء» سببت انتعاشة كبرى في السوق.

وأوضحت أن الشعبة تتوقع زيادة المبيعات للملابس الشتوية بسبب كثرة الأعياد ورأس السنة الميلادية خلال الفترة القليلة المقبلة، مستطردة أن السوق المحلية للملابس شهدت وجود الكثير من المنتجات والمعروضات بخامات عديدة ومتنوعة منها المخلوط، ويجري بيعها بأسعار جيدة لكل فئات وشرائح المجتمع.

وأكدت أن المصنعين اعتمدوا خلال الفترة الماضية على الكثير من الخامات الجيدة والمخلوطة بخامات أخرى ساهمت في خفض أسعار الملابس الشتوي في الأسواق، الأمر الذي سينعكس بدوره على توفير مدخرات المواطنين الراغبين في الشراء.

تطور قطاع الملابس الجاهزة

وشهد قطاع الملابس الجاهزة المصرية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وحقق القطاع طفرة في الصادرات، بدعم من الدولة، ومبادرة مجلس الوزراء لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية بـ150 مليار جنيه، بفائدة 11% ولمدة 5 سنوات.

وزادت قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بنسبة 4.8% خلال شهر يوليو 2023، مسجلة 199 مليون دولار مقارنة مع 189.8 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 9.2 مليون دولار، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.