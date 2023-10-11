طفرة في صادرات مصر من الملابس الجاهزة.. أمريكا أكبر المستوردين

شهد قطاع الملابس الجاهزة المصرية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وحقق القطاع طفرة في الصادرات، بدعم من الدولة، ومبادرة مجلس الوزراء لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية بـ150 مليار جنيه، بفائدة 11% ولمدة 5 سنوات.

صادرات مصر من الملابس الجاهزة

وزادت قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بنسبة 4.8% خلال شهر يوليو 2023، مسجلة 199 مليون دولار مقارنة مع 189.8 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 9.2 مليون دولار، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة السابق، إن ارتفاع صادارت مصر من الملابس الجاهزة، يرجع إلى السعي إلى توفير الموارد الدولارية من خلال التصدير، بالإضافة إلى سعر المنتج المصري الذي يعتبر سعر منافس، وهو ما يهم المستورد.

وأضاف الداعور، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التصدير يكون له مواصفات وشروط، منها السعر المنافس، بالإضافة إلى أن الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها تركيا، كان لها تأثير إيجابي استفاد منه المنتج المصري.

أمريكا أكبر مستورد للملابس المصرية بـ1.3 مليار دولار

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة أكبر الدول التي تستقبل صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنحو 1.3 مليون دولار.

وأشار محمود الداعور، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة السابق، إلى أن أمريكا أكبر مستورد للملابس المصرية، باعتبارها السوق الأكبر والأقدر على استيعاب حجم كبير من الصادرات المصرية وغيرها من الدول.

إجمالي صادرات مصر لأمريكا

ويبلغ إجمالي صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاثة أشهر الماضية 412 مليونا و910 آلاف دولار.

وكانت صادرات مصر من الملابس الجاهزة سجلت 2.5 مليار دولار في عام 2022.