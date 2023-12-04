قطاع المعاهد: الأزهر يحرص على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية

شهد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بنين بجامعة الأزهر، والذي يعقد تحت عنوان «التربية وبناء الإنسان لعالم متغير: رؤية أزهرية استشرافية».

رؤية أزهرية استشرافية

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد أهمية التعليم الأزهري في بناء الإنسان السوي، وإعداده للمستقبل، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يحرص على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، والعمل على إعداد طلابه ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات التي يفرضها العصر.

تطوير المناهج والبرامج التعليمية

كما شارك الشيخ أيمن عبد الغني، في الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان التوجهات الاستراتيجية لقطاع المعاهد الأزهرية في عصر الذكاء الاصطناعي، إذ تناول في كلمته جهود القطاع في تطوير المناهج والبرامج التعليمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

وفي ختام المؤتمر، قام الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بتكريم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ما يبذله ويقدمه في خدمة العملية التعليمية بالأزهر الشريف.