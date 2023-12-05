أمطار تضرب 11 محافظة اليوم.. بينها البحيرة وأسوان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات، موضحة أنها ستكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً وتصل إلى حد السيول مع انخفاض في درجات الحرارة، وتأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات تشهد 11 محافظة وهى «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، جنوب سيناء، البحر الأحمر، بورسعيد، أسوان، الوادي الجديد، دمياط»، وتتراوح نسبتها من 40% إلى 60% وتكون رعدية أحياناً تصل إلى حد السيول في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشهد المحافظات استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

وتشهد طقس المحافظات اليوم ظاهرة الغيوم الجزئية على مختلف المحافظات مع تأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وعن حالة الأمواج فى البحر الأحمر والمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يصل ارتفاعها إلى واحد ونصف متر.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات سجلت أقصى درجة حرارة للعظمى في محافظات 30 درجة مئوية، وسجلت أقل درجة للعظمى في محافظات 23 درجة مئوية.