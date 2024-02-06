غرامة تأخير تجديد رخصة الموتوسيكل.. «استخرجها قبل الانتهاء»

قبل انتهاء رخصة التسيير للدراجة النارية، يجب على قائدها العمل على تجديها، وفي حال انتهائها وعدم تجديدها في موعدها، يجري دفع غرامة مالية مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، وفقا لقانون المرور، وبشكل عام يمكن القول إنّ غرامة تأخير تجديد رخصة الموتوسيكل هي غرامة بسيطة نسبيًا، ولكنها قد تؤدي إلى سحب رخصتي القيادة والتسيير إذا لم يتم التصالح عليها في الوقت المحدد.

والغرامة هي عقوبة مالية تفرض على الشخص الذي يرتكب مخالفة قانونية، والغرض منها هو ردع المخالفين عن ارتكاب المخالفات مرة أخرى، وتحقيق العدالة بين الأشخاص الذين يرتكبون نفس المخالفة، ولذلك من المهم توخي دفع غرامة تأخير تجديد رخصة الموتوسيكل، والعمل على تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها، وذلك لتجنب دفع الغرامة، والحفاظ على رخصتي القيادة والتسيير.

غرامة تأخير تجديد رخصة الموتوسيكل في مصر

رخصة الموتوسيكل تعد بمثابة وثيقة رسمية تمنح للشخص الذي يرغب في قيادة دراجة نارية، وتشمل هذه الرخصة بيانات الشخص، وبيانات الدراجة النارية، وشروط وأحكام القيادة، وفي حالة التأخر في تجديد الرخصة حتى موعد انتهائها، يتم توقيع غرامة مالية على الشخص، وتبلغ غرامة تأخير تجديد رخصة الموتوسيكل من 20 إلى 50 جنيهًا، ويتم سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح على الغرامة في الوقت المحدد، وفقا للإدارة العامة للمرور.

لماذا يتم تأخير تجديد الرخصة؟

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي بالشخص إلى تأخير تجديد رخصة الموتوسيكل الخاص به، ولذا يجب عليها تفاديها والعمل على حلها، ومن تلك الأسباب:

- عدم تذكر موعد انتهاء صلاحية الرخصة.

- عدم توفر الوقت أو المال لتجديد الرخصة.

- عدم معرفة الإجراءات اللازمة لتجديد الرخصة.

مخاطر تأخير تجديد رخصة الموتوسيكل

ولكن بالرغم من تلك الأسباب التي قد تعيق الكثيرين عن تجديد رخصت دراجاتهم النارية، فهناك مخاطر تتمثل في تأخير تجديدها، وهي كالآتي:

- دفع الغرامة المالية.

- سحب رخصتي القيادة والتسيير.

- تعرض الشخص للمساءلة القانونية.

كيفية تجديد رخصة الموتوسيكل

يمكن تجديد رخصة الموتوسيكل في مصر من خلال إدارة المرور، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

- تقديم طلب تجديد الرخصة.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة من رخصة القيادة.

- تقديم صورة من رخصة تسيير الدراجة النارية.

- دفع الرسوم المقررة.

تجديد رخصة الموتوسيكل أون لاين

يمكن تجديد رخصة الموتوسيكل أون لاين من خلال بوابة المرور الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وللقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة المرور الإلكترونية.

- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام حساب موجود.

- اختيار خدمة "تجديد رخصة قيادة".

- إدخال بيانات رخصة القيادة القديمة، مثل رقم الرخصة وتاريخ الإصدار والانتهاء.

- تحميل صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة.

- دفع الرسوم المقررة.

- تقديم طلب التجديد.

وبعد ذلك، سيتم مراجعة الطلب وإصدار الرخصة الجديدة في غضون أيام قليلة.

ترخيص موتوسيكل مستعمل

يمكن ترخيص موتوسيكل مستعمل من خلال إدارة المرور المختصة، وللقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- إحضار موتوسيكل مستعمل مع جميع المستندات الخاصة به، مثل شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة أو حكم الإرث أو شهادة التصرف القانوني.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الموتوسيكل.

- تقديم طلب ترخيص الموتوسيكل.

وبعد ذلك، سيتم فحص الموتوسيكل من قبل المختصين في إدارة المرور، وإصدار الرخصة الجديدة في غضون أيام قليلة.

غرامة قيادة دراجة نارية دون رخصة قيادة

تبلغ غرامة قيادة دراجة نارية دون رخصة قيادة نحو 200 جنيه، كما يجوز مصادرة الدراجة النارية.

فترة سماح تجديد رخصة الموتوسيكل

تبلغ فترة السماح لتجديد رخصة الموتوسيكل شهرًا واحدًا قبل تاريخ انتهاء الرخصة، وفي حالة عدم تجديد الرخصة خلال هذه الفترة، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه، عن كل شهر تأخير.

نصائح لتجديد رخصة الموتوسيكل في الوقت المحدد

فيما يلي بعض النصائح لتجديد رخصة الموتوسيكل في الوقت المحدد:

- ضع علامة في التقويم الخاص بك بموعد انتهاء صلاحية رخصتك.

- قم بمراجعة بريدك الإلكتروني أو رسائلك النصية من إدارة المرور، حيث قد ترسل لك رسالة تذكرك بموعد انتهاء صلاحية رخصتك.

- قم بزيارة موقع إدارة المرور على الإنترنت للتحقق من موعد انتهاء صلاحية رخصتك.

وإذا تأخرت في تجديد رخصتك، فلا تقلق، فيمكنك التصالح على الغرامة في أي وقت قبل سحب رخصتي القيادة والتسيير.