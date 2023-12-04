تطور جديد فى قضية حسين الشحات مع الشيبي.. «تفاصيل كاملة»

تطور جديد في الساعات الماضية ظهر في قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وحسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي شهدتها مباراة الفريقين في الدوري المصري الموسم الماضي والاشتباكات بينهما.

واستدعت النيابة اليوم، الشحات للاستماع لأقواله في البلاغ المقدم من محمد الشيبي، الذي اتهم لاعب الأهلي بأنه قام بسبه والاعتداء عليه ليجري التحقيق في البلاغ المقدم من اللاعب المغربي.

بداية القضة في مباراة الأهلي وبيراميدز

بدأت القصة يوم 23 يوليو الماضي، فور اشتعال الأمور، عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري المصري الموسم الماضي، واشتباكات بين اللاعبين، أدعى خلالها محمد الشيبي، أن حسين الشحات سبه عقب مشاجرة بينهما. (التفاصيل الكاملة)

ونشر الشيبي عبر حسابه على انستجرام، تفاصيل مشادته مع الشحات، بأنه تم تهديده بكسر قدمه وإنهاء مستقبله، بالإضافة للإهانة والمضايقات والسب أمام الجميع.(التفاصيل من هنا)

الأزمة استمرت في التصاعد فور إعلان لجنة المسابقات برابطة الأندية إيقاف حسين الشحات مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه طبقًا لتقرير مراقب المباراة.(التفاصيل من هنا)

التفاصيل كاملة من المشاجرة للاعتذار والإيقاف من هنا

اعتذار حسين الشحات

تقدم حسين الشحات عقب ذلك بالاعتذار لما بدر منه للمغربي محمد الشيبي، مؤكدًا أنها كانت لحظة انفعال لم يسيطر على مشاعره وقتها بسبب استفزازات لم يتحملها. (بيان الشحات من هنا)

الشيبي يلجأ للمحكمة

وأعلن محمد الشيبي أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حسين الشحات بعد إهانته وما جرى منه، رافضًا كل المحاولات من أجل إنهاء الأزمة (التفاصيل كاملة).

حسين الشحات في النيابة وإخلاء سبيله

واستدعت النيابة اليوم حسين الشحات من أجل التحقيق معه في القضية والبلاغ المقدم من محمد الشيبي، قبل أن تخلي سبيله من سراي النيابة. (التفاصيل من هنا)

وطلب لاعب الأهلي شهادة 4 من لاعبي الأهلي في النيابة على الواقعة كشهود للنفي لبلاغ محمد الشيبي، لاعب بيراميدز. (التفاصيل من هنا)