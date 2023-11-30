بعد قرار «أوبك +» بخفض الإنتاج.. أسعار النفط تسجل خسائر بأكثر من 3%

وافقت منظمة أوبك + على خفض بما يقرب الـ 2 مليون برميل في اليوم، بالاتفاق على تخفيضات طوعية للإنتاج تقترب من مليوني برميل يوميًا في أوائل 2024، وفق تصريحات مصادر لوكالة «رويترز».

ووفق التصريحات فإن السعودية من أول الدول التي تنوي تمديد تخفيضها الطوعي الحالي للإنتاج، إذ عقدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40% من النفط العالمي، اجتماعا افتراضيا اليوم الخميس لمناقشة إنتاج 2024 وسط مخاوف من أن السوق يواجه فائضا محتملا.

تخفيضات الإنتاج بـ 2 مليون برميل يوميا

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق الحديث سيتضمن تخفيضات طوعية تقترب من 2 مليون برميل يوميا، بما في ذلك تمديد السعودية لخفض طوعي قدره مليون برميل يوميا بدأته منذ يوليو الماضي.

ووفق التصريحات فمن المقرر أن تخفض روسيا إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا وسيساهم آخرون أيضا في التخفيضات، إذ صرح وزير الطاقة الجزائري بأن بلاده وافقت على خفض إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميا.

أسعار البترول العالمية الآن

وتركز أوبك + على خفض الإنتاج مع انخفاض الأسعار من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر وتزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 وتوقعات بفائض في المعروض.

وعقب قرار أوبك + انخفضت أسعار البترول العالمية بشكل كبير، تقدر بأكثر من 3%، إذ يتداول خام تكساس الأمريكي عند 75.18 دولار للبرميل منخفضا بنسبة 3.45%، بينما يهبط خام برنت العالمي بنسبة 3.3% إلى 80.12 دولار للبرميل في الوقت الحالي.