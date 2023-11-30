أبرز 5 أحداث اقتصادية بالأسواق العالمية.. ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب

شهدت الأسواق العالمية مجموعة من الأحداث الاقتصادية، خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أهمها ارتفاع أسعار النفط، وتراجع أسعار الذهب، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، قبل اجتماع مهم لمجموعة «أوبك بلس»، وسجلت العقود الآجلة للخام العالمي «مزيج برنت»، صعوداً بنسبة 0.58%، لتسجل 83.58 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.63%، ليحقق 78.35 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت اجتماعات منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس»، تم تأجيلها من 25 و26 نوفمبر الجاري إلى 30 من الشهر ذاته، على أن يعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية عن خبراء ترجيحهم أن تمدد مجموعة «أوبك بلس» تخفيضات إنتاج النفط الحالية، وتوقع الخبراء تمديد روسيا والسعودية التخفيضات الطوعية في صادرات وإنتاج الخام.

تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.24%

وفي أسواق الذهب العالمية، تراجعت أسعار المعدن النفيس بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الخميس، وأشارت قناة «سي إن بي سي عربية»، إلى تراجع العقود الآجلة للذهب بنحو 0.24%، لتحقق 2042.1 دولار للأونصة.

وفي اليابان، سجل «مؤشر نيكي» أفضل أداءً شهرياً في 3 سنوات، وارتفع بنسبة 0.5%، ليحقق 33486.89 نقطة عند الإغلاق، كما صعد «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.44%، ليحقق مكاسب شهرية 5.38%.

وفي الولايات المتحدة، قال رئيس بنك «جي بي مورجان» للخدمات المالية المصرفية، جيمي ديمون، إن الولايات المتحدة «مدمنة عملياً على الديون، وتعرض الاقتصاد للخطر»، مشيراً إلى الكمية الضخمة من الديون التي حصلت عليها «واشنطن» منذ فيروس كورونا «كوفيد 19»، بما فيها حوالي تريليون دولار من شيكات التحفيز، و4 تريليونات دولار خصصها الفيدرالي الأمريكي لشراء السندات الحكومية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تليجراف» البريطانية.

«جي بي مورجان»: التضخم بالولايات المتحدة سيظل مرتفعاً

وأضاف «ديمون»، في تصريحات له على هامش قمة الاستثمارات العالمية في العاصمة البريطانية لندن، أن تلك الأموال مثل «الهيروين»، ورأى رئيس بنك «جي بي مورجان»، التضخم في أمريكا سيظل مرتفعاً، مبرراً ذلك جزئياً إلى المستويات المرتفعة للإنفاق الحكومي.

وفي سياق العلاقات الأمريكية الصينية، وصفها رئيس بنك «جي بي مورجان»، بالموضوع المعقد للغاية، واشار إلى أن التواصل مع بكين وواشنطن كان ضرورياً.

من جانبها، وافقت شركة «جوجل» الأمريكية على دفع 100 مليون دولار كندي سنوياً، ما يعادل نحو 74 مليون دولار أمريكي، لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا، كجزء من صفقة مع حكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، مما أنهى نزاعاً كان من المتوقع أن يؤدي إلى حجب روابط الأخبار من خدماتها.

بدورها، قالت شركة «ميتا»، الشركة الأم لموقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تليجرام»، إن الصفقة لن تؤثر على قرارها بحجب الروابط الإخبارية في كندا، فيما أعرب ترودو عن أسفه لقرار«ميتا» بحجب الروابط الإخبارية.