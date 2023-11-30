مركز المعلومات يستعرض التحولات في صناعة النفط للوصول إلى صفر انبعاثات

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ وكالة الطاقة الدولية أصدرت تقريرًا جديدًا بعنوان «التحولات في صناعة النفط والغاز للوصول إلى صافي انبعاثات صفر» سلطت فيه الضوء على توقعات، ما قد تفعله شركات النفط والغاز؛ لتسريع التحولات التي تهدف إلى وصولها إلى صافي انبعاثات صفر.

التحول إلى الطاقة النظيفة يوفر فرصا جديدة

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنّ التحول للطاقة النظيفة يوفر فرصًا جديدة لصناعة النفط والغاز، كالتالي:

- %30 من الطاقة المستهلكة في نظام الطاقة في 2050 متوقع مجيئها من أنواع الوقود منخفضة الانبعاثات مثل «الهيدروجين».

- %9.6 متوسط العائد على رأس المال المستخدم في صناعة النفط والغاز بين عامي 2010 و2022، و6% لمشاريع الطاقة النظيفة.

- %45 انخفاضًا متوقعًا عن الوضع الحالي في الطلب على النفط والغاز بحلول 2050، إذا التزمت الدول بتعهداتها.

- %60 ارتفاعًا متوقعًا في حصة الاقتصادات الناشئة والنامية من واردات النفط الخام العالمية في 2050 مقارنة بـ40% حاليًا.

- %90 من قدرة احتجاز وتخزين الكربون عالميًّا لصالح صناعة النفط والغاز في الوقت الحالي.