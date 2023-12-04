وزير التنمية المحلية الأسبق: الرئيس السيسي لديه رؤية حقيقية ومواقف قوية وحازمة

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، إننا نمر بفترة حساسة في تاريخ الوطن، والرئيس عبدالفتاح السيسي ضحى بكل شيء في 30 يونيو من أجل الوطن، ولديه رؤية حقيقية ومواقف قوية وحازمة.

وأوضح لبيب خلال مشاركته في مؤتمر أمانة الشؤون الدينية بحزب «حماة الوطن» لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه لابد أن نكون الظهير السياسي القوي للدولة المصرية، لافتا إلى أن الإنجازات المصرية تفوق مستوى الحصر، فقد بدأ الرئيس السيسي في ترسيم حدود المحافظات لزيادة الرقعة السكانية وانتشار السكان على مساحة 12% بدلا من 6%.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أنجز زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المواد الغذائية، والفترة الماضية واجهت مصر العديد من الأزمات الدولية خلال الفترة الأخيرة ولكنها نجحت في التجاوز، والأزمات الاقتصادية أمر معتاد عالميا نمر به جميعا، مؤكدا أن ما يحدث في تطوير منظومة الطرق في مصر لم يحدث في الدول الأوروبية، وما حدث خلال آخر 8 سنوات من تطوير يعادل 70 سنة عمل مستمر.

وأكد وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه يجب المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة لمساندة الدولة المصرية في ظل التحديات التي تواجهها، ولدعم الموقف المصري خلال الفترة المقبلة.