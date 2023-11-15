«صيادلة الفيوم» تنظم مؤتمرا لدعم «السيسي» بالتعاون مع حزب حماة الوطن

نظمت نقابة صيادلة الفيوم، برئاسة ربيع السوداني نقيب الصيادلة، وعضوية نادي حافظ وكيل النقابة، وحسن مصطفى أمين صندوق النقابة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لنقابة الصيادلة، اليوم الأربعاء، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن تنطلق منتصف شهر ديسمبر المقبلة، بالتعاون مع حزب حماة الوطن.

جاء ذلك بحضور ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأيمن شكري عضو مجلس النواب، وعيسى محمود نقيب المعلمين، وأسامة مخلوف نقيب البيطريين، ونائب رئيس حزب الوفد، وأحمد عمر حماد نقيب أطباء العلاج الطبيعي بمحافظة الفيوم، وجمال عبدالواحد نقيب مهندسين بالفيوم، ومحمد سليم مدير قسم التراخيص الطبية بهيئة الدواء في الفيوم.

استقرار مصر يرتبط بنجاح السيسي

وقال نادي حافظ، وكيل نقابة الصيادلة، خلال المؤتمر، إنّ الدول المجاورة تعاني أزمات عدة، والانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون لدعم الاستقرار في مصر.

موقف مصر ثابت تجاه فلسطين

وأضاف الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة، إنّ نقابة الصيادلة لها دور فعّال في توعية المواطنين بالأحداث الجارية، مُشيدًا بموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومشددًا على أهمية مساندة المواقف الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه التحديات والظروف السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة.

دعوة للمشاركة الإيجابية بالانتخابات

ودعا الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة جميع الصيادلة، وشعب الفيوم للمشاركة الإيجابية، والحشد والحضور للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أيام 10، و11، و12 من ديسمبر المقبل، وذلك دعمًا وتأييدًا لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.