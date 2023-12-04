مشاهد مؤثرة من جنازة أشرف عبدالغفور.. بكاء حنان مطاوع وحزن ميرفت أمين

شهد مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ظهر اليوم، تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والذي وافته المنية، أمس الأحد، إثر تعرضه لحادث سير مروع، وأصيبت خلاله زوجته بكدمات في جسدها وتم نقلها للعناية المركزة.

نجوم الفن في الوداع الأخير لـ أشرف عبدالغفور

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الوداع الأخير للراحل وحضور صلاة الجنازة، من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي، أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، حنان مطاوع، بسمة، محمد ممدوح، كريم فهمي، دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، أحمد السعدني، محمود قابيل، نهال عنبر، محمد رياض، طارق لطفي، وعدد كبير من الفنانين، وسيطرت مشاعر الحزن على الحضور، حيث دخلت الفنانة ريهام عبدالغفور في انهيار تام، وحاولوا تهدئتها، وفي التقرير التالي يرصد «الوطن» أبزر المشاهد المؤثرة خلال الجنازة.

بكاء حنان مطاوع

لم تتمالك الفنانة حنان مطاوع مشاعرها ودموعها فور وصولها الجنازة، حزنًا على رحيل الفنان أشرف عبدالغفور، خاصة أنها يجمعها علاقة صداقة قوية مع الفنانة ريهام عبدالغفور، وحرصت على مرافقتها جنبًا إلى جنب، بعد فقدانها لوالدها بطريقة مفاجئة.

أول ظهور لـ حلا شيحة

في أول ظهور لها بعد عامين من الاختفاء عن الساحة الفنية، ومنشورتها عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتحريمها للفن، حرصت الفنانة حلا شيحة على حضور جنازة الفنان أشرف عبدالغفور، ويبدو عليها مشاعر الحزن الشديد، ومن المقرر أن تشارك «شيحة»، في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حق عرب» مع الفنان أحمد العوضي وتجسد البطولة النسائية أمامه؛ حسب كشف مؤلف العمل محمود حمدان في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ملامح الحزن لـ محمود قابيل

وتواجد الفنان محمود قابيل، لوداع الفنان أشرف عبدالغفور إلى مثواه الأخير، وظهر عليه ملامح التقدم في العمر والحزن الشديد، خاصة أن وفاة الراحل كانت صدمة كبيرة للوسط الفني ورحل دون وداع.

صدمة ومواساة ميرفت أمين

وكان من أوائل الحاضرين الفنانة ميرفت أمين، والتي دائمًا ما تحرص على تقديم واجب العزاء بالوسط الفني، وظهرت عليها ملامح الصدمة وحاولت مواساة الفنانة ريهام عبدالغفور، بعد فقدان والدها والذي كان يمثل لها كل شيء.

الشال الفلسطيني لـ فيدرا

كما حرصت الفنانة فيدرا على حضور جنازة الراحل، ولفتت الأنظار بارتدائها الشال الفلسطيني خلال تواجدها للوداع الأخير للفنان أشرف عبدالغفور، وقامت بمواساة الفنانة ريهام عبدالغفور.