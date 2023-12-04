رئيس البنك الدولي: تخصيص 40 مليار دولار لتمويل مشروعات المناخ

قال أجاي بانجا رئيس البنك الدولي، إن مؤتمر المناخ كوب 28 جمع الناس في مكان واحد، ووحد قوتهم، وحدد مواعيد نهائية.

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية على هامش مؤتمر كوب 28 في دبي، أن البنك الدولي خصص 45% من تمويلاتنا لمشروعات المناخ بحلول سنة 2025، وهو ما يساوي نحو 40 مليار دولار سنويا، نصفها لعمليات التكيف المناخي، والآخر لتخفيف آثار التغير المناخي عن الدول المتضررة.

البنك الدولي كان له إعلام آخر بشأن الميثان وتقليله

وقال إن البنك الدولي كان له إعلام آخر بشأن الميثان وتقليله من عدة مصادر؛ منها تربية الثروة الحيوانية، بنحو 10 ملايين طن في البلاد المعنية، إضافة إلى توصيل الطاقة الشمسية، لـ 100 مليون شخص في أفريقيا، خلال السنوات السبع المقبلة، كذلك أعلنت الإمارات تقديم 30 مليار دولار للحلول المناخية، تضافر كل هذه الجهود سينعكس على المناخ بتغير ملحوظ.