«الحركة الوطنية» ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالدقهلية

نظم حزب الحركة الوطنية بمحافظة الدقهلية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في المنصورة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وتوافد آلاف المواطنين على المؤتمر رافعين أعلام مصر، ومرددين هتافات وطنية.

استكمال البناء والتعمير

وقال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، خلال المؤتمر: «نحن نختار قيادة فعالة تعبر بمصر إلى بر الأمان، قيادة رشيدة تقود مصر إلى منطقة آمنة تحمينا من تقلبات السياسة الدولية التي تقف على الحدود وتتربص بمصر كي تنهب منا دولتنا كما يحدث في دول الجوار، وهذا الصفات تنطبق على المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي».

وأضاف رئيس الحزب، أن المشهد الدولي والإقليمي يستدعي منا ضرورة اليقظة والحذر، لذلك لا بد من اختيار الأصلح والأجدر القادر على تحمل المسؤولية وأعبائها بكل ما فيها من تحديات، وينبغي أن نتيقن حاجة مصر الماسة إلى رئيس يمكنه استكمال البناء والتعمير، متابعا: «أود هنا توجيه رسالة هامة في كل أرجاء مصر صوتك أمانة ورسالة ومنهج معيار حاكم يحدد مصير الدولة والشعب».

الرئيس السيسي الأجدر بقيادة مصر

وأضاف الدكتور مدحت الفيومي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم تنظيم المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ويعد أول وأكبر مؤتمر جماهيري على مستوى محافظة الدقهلية، ويستهدف إيصال رسالة للشعب المصري مفادها نحن في معركة ومصر في ظروف عصيبة، والرئيس السيسي هو الأجدر بقيادة مصر لخبرته العسكرية والسياسية، وسنرد الجميل لهذا القائد العظيم الهمام، لأنه انتشل الدولة المصرية في ظروف حالكة.