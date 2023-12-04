مدير الكلية البحرية السابق: الفرقاطة المصرية «الجبار» الأحدث عسكريا على الصعيد العالمي

كشف اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، أهمية الفرقاطة المصرية «الجبار»، التي دشنها الرئيس السيسي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، على هامش افتتاح معرض «إيديكس 2023».

وقال «محفوظ» مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن الفرقاطة المصرية «الجبار»، تعد الأحدث عسكريا على الصعيد العالمي، موضحًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتوطين وتصنيع الأسلحة والذخيرة، حيث يوجد لدينا ترسانة بحرية على أعلى مستوى.

وتابع: المركب الحربي يختلف تماما عن المركب التجاري، وتتميز بمجموعة مختلفة من المواصفات، التي تجعلها تصمت أمام أي تقلبات أو صعاب، مشيرًا إلى أنه تُرْفَع كفاءة كل أدوات المركبة الحربية لتتصدى لأي عمليات.

اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعات البحرية

وأكمل: منذ 2019 هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعات البحرية، وتمتاز الفرقاطة المصرية «الألمانية، الفرنسية»، بعدم قدرة أي رادار لكشفها، كما أنها مزودة بتوربين تحت الماء، وأجهزة إلكترونية، وقاعدة حربية.

وأشار إلى أن أهمية الفرقاطة المصرية الجبار تشمل، «تأمين قناة السويس عن بعد، توجيه ضربات من مسافة 1000 كم، حماية المقدرات البترولية المصرية، ردع وتصدي لأي عدو، حماية الموانئ المصرية».