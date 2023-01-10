فرقاطة روسية تُجري تدريبات دفاع جوي في بحر النرويج

أجرت الفرقاطة الروسية «الأدميرال جورشكوف»، تدريبات دفاع جوي في بحر النرويج، وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية، إن طاقم الفرقاطة أجرى تمرينًا لصد أسلحة الهجوم الجوي لعدو وهمي في ظروف جوية هيدرولوجية صعبة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وعرضت وزارة الدفاع الروسية، شريط فيديو لإطلاق «صاروخ إسكندر»، لاستهداف البنية التحتية العسكرية للجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، بـ 5 قذائف من عيار 155ملم، مدينة «جورلوفكا»، بجمهورية «دونيتسك» الشعبية، ودوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت سابق، بـ«خاركيف» والجزء الخاضع لـ«كييف» من «زابوريجيا»، التي ضمتها «موسكو».

مسؤول: القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في «أرتيموفسك» و«سوليدار»

وفي وقت سابق، قال فيتالي كيسيليف العقيد في شرطة جمهورية «لوجانسك»، الشعبية التي ضمتها «موسكو»، إن «مجموعة فاجنر»، كانت تطرد خلال معارك ضارية، الجيش الأوكراني من مواقع بالقرب من «سوليدار».

روسيا تبدأ إنتاج بندقية قنص جديدة

بدوره، أوضح مصدر مطلع لوكالة أنباء «ريا نوفوستي»، أن الجيش الروسي، بدأ إنتاج بندقية قنص جديدة «شوتشيك» تعمل بالذخيرة من عيار 7.62×51 ملم ناتو، فيما قالت مجلة «شوكان جينداي» اليابانية، إن أحدث صواريخ «أفانجارد» الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، أصبحت مصدر إزعاج حقيقي للولايات المتحدة.

بدورها، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا ستزيد الألم وتطيل أمد الأزمة، معلقا على قرار فرنسا بتسليم مركبات قتالية إلى أوكرانيا، بأن أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» ضخوا عشرات المليارات من الدولارات من خلال توريد الأسلحة.

وكان فاديم بريستايكو، سفير «كييف»، في لندن، قال في وقت سابق، إن الدول الغربية تقوم بتزويد بلاده بأسلحة منتهية الصلاحية، وقال إن شحنات أنظمة «باتريوت» للدفاع الصاروخي لم تكن متوقعة، وأشار الدبلوماسي الأوكراني، إلى حدوث تطورات إيجابية مؤخرا في تزويد «كييف» بالأسلحة الغربية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية إن «واشنطن» تسعى لتغيير الديناميكيات الحالية للأزمة الأوكرانية من خلال تزويد «كييف» بمساعدات عسكرية بينها المركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي.

وأعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن دعمها لأسر شخصين بريطانيين فقدا بالقرب من «سوليدار»، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية.

«موسكو»: الدول الآسيوية تسترشد بمبادئ رفاهية وازدهار الشعوب

وأشارت وزارة الخارجية الروسية على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، إن العالم الحديث لا يريد اتباع قواعد اللعبة التي يفرضها الغرب، مشيرا إلى تطور العلاقات بين بلاده وآسيا ديناميكيا، كابوسا سياسيا واقتصاديا بالنسبة للغرب، وأضاف رودنكو، أن الدول الآسيوية تسترشد بمبادئ رفاهية وازدهار الشعوب، وليس التنافس الجيوسياسي.

بدوره، قال مدير مؤسسة «روس كونجرس» ألكسندر ستوجليف، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون، البلد الضيف لـ«منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي»، المقرر في الفترة من 14-17 يونيو المقبل، مشيرا إلى انعقاد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي «الروسي الإفريقي»، يومي 26 و29 يوليو المقبل.

وفي فنلندا، قالت وزارة العمل والاقتصاد، أمس، إن «هلسنكي»، ضاعفت 4 مرات دعمها للشركات المتضررة من الأزمة الأوكرانية أو العقوبات المفروضة على «موسكو» إلى مليوني يورو.

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