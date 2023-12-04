صالون «الصحفيين» يناقش نبذ العنف ضد المرأة الأربعاء

أعلنت نقابة الصحفيين تنظيم لجنة المرأة صالونها الأسبوعي في الخامسة مساء الأربعاء المقبل الموافق 6 ديسمبر 2023م، بالمائدة المستديرة بالدور الثالث في مقر النقابة، يتناول صالون المرأة هذا الأسبوع كيفية تكوين اتجاهات وسلوكيات إيجابية، ونبذ صور العنف المختلفة ضد المرأة، وذلك في إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.

صالون المرأة بالصحفيين

وقالت دعاء النجار، رئيس لجنة المرأة بالصحفيين، إن الندوة تأتي تحت عنوان «نحو تكوين اتجاهات وسلوكيات إيجابية لنبذ صور العنف ضد الفتيات والنساء»، ويتحدث فيها عدد من القيادات النسائية المختلفة منهم:

- الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع.

- النائبة هبة كامل شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ.

- منال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية بوزارة العمل.

- النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب.

- الكاتبة الصحفية حنان عبدالقادر، مدير تحرير جريدة «المساء»، وعضو المجلس القومي للمرأة.

- دكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان.

- مي صالح، مؤسسة المرأة الجديدة.

- انتصار السعيد، مؤسسة القاهرة.

ولفتت النجار أنه من المقرر أن تعقد الندوة يوم الأربعاء المقبل، الساعة الخامسة مساء، بمقر نقابة الصحفيين.