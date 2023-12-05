«أبو نسب» يتصدر تريند جوجل بعد طرح الإعلان الأول للفيلم

أحتفل الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع «إنستجرام» بتصدر الإعلان الأول لفيلم «أبو نسب» تريند جوجل في الساعات الأولى من طرحه.

وكتب محمد عادل إمام قائلا: «بعد طرح الإعلان الأول ..أبو نسب ترند رقم واحد على جوجل».

محمد عادل إمام يطرح الإعلان الإول لفيلم أبو نسب

وطرح الفنان محمد عادل إمام امس عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البرومو الدعائي لفيلم «أبو نسب»، وعلق عليه قائلًا: «توكلنا على الله الإعلان الأول لفيلم أبو نسب، 12 ديسمبر بجميع سينمات مصر، 28 ديسمبر في كل الوطن العربي».

ابطال فيلم «أبو نسب»

من المقرر طرح فيلم «أبو نسب» في دور العرض، اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر المُقبل، حيث يُشارك في موسم أفلام رأس السنة و يشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.