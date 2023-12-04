«طنطا» تحصد 4 ميداليات في دورة الشهيد الرفاعي للجامعات

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة حصدت 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية على مستوى الجامعات المصرية في تنس الطاولة والسباحة خلال مشاركتها بفعاليات دورة الشهيد الرفاعي 51 للجامعات المصرية والمعاهد العليا التي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

دعم الأنشطة الطلابية

وهنأ الدكتور محمود ذكي الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى والمراكز المتقدمة، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية، وخاصة الأنشطة الرياضية، لدورها في تنمية مهارات الطلاب وخلق روح التنافسية والإبداع لديهم، إضافة إلى تسخير كافة إمكانات الجامعة لدعم طلابها من ذوي الهمم، لتحقيق الاتاحة والدمج لهم، ورعاية الموهوبين منهم.

من جانبه ثمن الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة، جهود العاملين بإدارة النشاط الرياضي بالجامعة في تدريب الطلاب وإعدادهم للمشاركة في المسابقات، مضيفاً أن الطلاب حصدوا 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، تضمنت في بطولة تنس الطاولة حصول الطالبين خالد عبد الحميد المقيد بكلية التربية الرياضية، ومازن طارق المقيد بكلية العلوم على المركز الأول والميدالية الذهبية زوجي طلبة في تنس الطاولة، والطالب مينا عاطف يوحنا المقيد بكلية التربية على المركز الأول والميدالية الذهبية طلبة ذوي الهمم «أرجل سليمة».

أسماء الفائزين في المسابقة

كما حصد رجب شريف رجب المقيد بكلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية ذوي الهمم «جلوس»، وحصد الطالب خالد عبد الحميد محمد المقيد بكلية التربية الرياضية المركز الثالث والميدالية البرونزية فردي طلبة، وفي بطولة السباحة، حصد الطالب طارق كامل فاروق كامل المقيد بكلية التجارة جامعة طنطا المركز الأول والميدالية الذهبية، في سباق 400 متر حرة، والمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة.