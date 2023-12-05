بورسعيد تستعد للنوة.. رفع حالة الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه

شهدت محافظة بورسعيد طقسا باردا مع رياح نشطة كما استمرت الشبورة المائية منذ ساعات المساء داخل كوردون المحافظة وعلى الطرق المؤدية للمحافظة وسط تحذيرات من رجال المرور بتوخي الحذر والالتزام بالسرعة المحددة وذلك ضمن النوة التي تمر على البلاد خاصة السواحل الشمالية ومنها بورسعيد.

استعدادات لسقوط الأمطار

وصرحت سمر الموافي رئيس حي الضواحي ببورسعيد بأنه جرى رفع حالة الطوارئ ومتابعة طقس بورسعيد على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات، وأوضحت أن سيارات شفط مياه الأمطار والفاكيوم انتشرت في مختلف مناطق الحي بالإضافة إلى أعمال النظافة وإزالة تجمعات الرمال من جانبي الطرق وتسليك بالوعات الأمطار خلال اليوم استعدادا لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار.

شفط تراكمات مياه الصرف

على جانب آخر، قالت لمياء الجيار رئيس حي المناخ إن فريق عمل إدارة المنشآت الصحية بالحي قام بأعمال شفط تراكمات مياه الصرف الصحي بمنطقة قشلاق السواحل بنطاق الحي، وذلك من خلال معدات الحي وتنفيذا للخطة الشاملة لتطهير خطوط الصرف الصحي والمطابق وبالوعات الأمطار وأعمال الملس لرفع كفاءتها جميعا ضمن خطة الحي بكافة فصول العام.

وأكدت رئيس حي المناخ أنه يتم التعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه من خلال فرق العمل المشكلة من الإدارات المعنية بالحي.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود بورسعيد ضمن السواحل الشمالية لمصر طقس بارد حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى 17 والكبرى 23 مع احتمال تساقط امطار بنسبه 20% ورياح نشطة بمعدل 10 كيلومترات في الساعة ورطوبة مرتفعة تصل إلى 98%.

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد استمرار الصيد وأن مراكب الصيد خرجت فجر اليوم ومن المنتظر أن تصل عصرا ولم تتلقي غرفة العمليات بالميناء أي استغاثة من مراكب الصيد مشيراً إلى أن الأمواج ارتفعت من 3 الى 5 أمتار ويجري متابعة طقس بورسعيد بالتنسيق مع هيئة الارصاد الجوية علي مدار ا

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