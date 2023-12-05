مديرية العمل في السويس تعلن عن وظائف براتب 3500 جنيه

أعلنت مديرية العمل في محافظة السويس، عن حاجة إحدى الشركات التي تعمل في مجال صناعة السيراميك، في المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، لشغل عدد من الوظائف، بمؤهلات وبدون، بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه شهريا.

فرص عمل بإحدى شركات صناعة السراميك

وتضمن إعلان مديرية العمل بالسويس، حاجة الشركة المصرية الإيطالية لصناعة السيراميك بمنطقة الأدبية في محافظة السويس، لعمال بدون مؤهلات وبمؤهلات للعمل في وظائف فنية وأخرى عمال تشهيلات، على أن تقبل الطلبات الخاصة بالراغبين في العمل بمقر الشركة في المنطقة الصناعية لشمال غرب خليج السويس، ابتداءً من اليوم ولمدة 10 أيام.

وقال حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إحدى شركات المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، تحتاج إلى 26 فرصة عمل، من العمالة بمؤهلات وبدون بمرتبات 3500 جنيه، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

وأضاف «جاد»، أن كل المعلومات عن مختلف الوظائف معلنة على الموقع الرسمي لوزارة العمل، وفق توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالعمل دائما على توفير وتيسير فرص العمل لأبناء محافظة السويس.

الوظائف المتوافرة في السويس بمرتب 3500 جنيه

وأوضح وكيل وزارة العمل في محافظة السويس، أن الوظائف المطلوبة تشمل 4 فني صيانة عامة، بشرط الحصول على دبلوم فني صناعي، و3 فني مكابس، و4 فني مجففات، و15 عامل تشهيلات بمؤهل وبدون.