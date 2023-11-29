مديرية العمل بأسوان تنظم ندوتين حول السلامة المهنية في المدارس

نظمت مديرية العمل في أسوان ندوتين في مدرستي الدكتور طه حسين للبنين وعزيز إبراهيم للبنات، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وتضمنت الندوتان نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب وطالبات التعليم الأساسي، وزيادة الوعي بالأساليب السليمة للتدخل الفوري والتعامل الصحيح في حالات الكوارث والسيول والأزمات الطارئة الأخرى.

آليات تنفيذ خطط الإخلاء عند حدوث طوارئ

وناقش الحضور آليات وخطوات تنفيذ خطة الإخلاء والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيئة المحيطة عند حدوث حالات طارئة، بهدف تحقيق السيطرة المطلوبة والحفاظ على سلامة جميع الطلاب والمعلمين والإداريين وزائري المدارس والمنشآت التعليمية.

اللواء أشرف عطية يعقد اجتماعا اليوم

وفي سياق منفصل، عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا مع موظفي وأعضاء إدارة المكتب الفني بحضور أسماء برجاس في إطار حرص المحافظ على متابعة نظام العمل الإداري داخل المكاتب والإدارات التابعة للديوان العام.

ناقش الحضور آليات العمل والجهود المبذولة داخل الإدارة، بالإضافة إلى استعراض ودراسة الرؤى والمقترحات والأفكار اللازمة لتطوير الأداء والتغلب على العقبات.

وأكد المحافظ على أهمية الإدارة ودورها في إعداد وتجهيز قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تحتوي على المعلومات الشاملة عن الملفات والتحديات التي تواجه المحافظة في مختلف قطاعات العمل.