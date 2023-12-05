حزن في كفر الشيخ.. «عاطف» توفي فجأة أثناء عمله وسط زملائه

بينما كان يؤدي عمله مشرفًا على العمال بمستشفى الحامول المركزي التابع لمحافظة كفر الشيخ، يشاركهم المزاح في أثناء تنزيل قطع السيراميك الخاصة بأرضيات المستشفى، لكن فجأة ودون مقدمات حل السكون مكان صوت ضحكاته، وفوجئ الجميع بسقوط رئيسهم عاطف الجارحي على الأرض، فنقلوه إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة شخص أثناء عمله بأحد المستشفيات

حالة من الحزن سيطرت على العاملين بمستشفى الحامول المركزي، إثر وفاة رئيس العمال من جرّاء إصابته بالجلطة القلبية المفاجئة، وفق الدكتور أحمد مصباح، مدير المستشفى لـ«الوطن».

وقال مصباح عن كواليس وفاة عاطف: «كان بيشتغل وبيضحك مع العمال، وفجأة سقط في وسطهم ونقلوه للمستشفى، لكن تبين إصابته بجلطة في القلب أدت لوفاته في الحال ما تسبب في حالة شديدة من الحزن بالمستشفى».

سنوات طويلة قضاها «عاطف الجارحي»، عاملًا ثمّ رئيسًا للعمال بالمستشفى، كان خلالها يتمتع بدماثة الخلق، وفق شهادة «مصباح».

وعن سيرة رئيس العمال المتوفى يقول مدير المستشفى: «كان رجل شغال وبيشوف شغله كما يجب أن يكون، من وقت ما كان عامل لحد ما بقى رئيسًا للعمال، والكل كان بيحبه وهو كان بيحب الشغل ومتفاني ومخلص فيه، ووفاته سببت صدمة للجميع بصراحة».

أصدقاء عاطف ينعونه بكلمات مؤثرة على فيس بوك

حرص العديد من العمال والأطباء على نعي الراحل، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من بينهم الدكتور أحمد مصباح مدير مستشفى الحامول المركزي، الذي قال: «بمزيد من الحزن والأسى ينعى جميع العاملين بمستشفى الحامول المركزي زميلهم عاطف الجارحي الذي وافته المنية في أثناء تأدية عمله وإنا لله وإنا إليه راجعون».

«سندي وضهري في ذمة الله»، عبارة مؤثرة دونتها ابنته فاطمة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أنّها لم تستوعب خبر وفاة والدها حتى الآن، بعدما كان يباشر عمله بمستشفى الحامول المركزي، وفجأة سقط أرضًا وسط زملائه العمال، ليتم نقله إلى المستشفى ويعلن الطبيب وفاته.