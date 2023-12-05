«صوتك مسموع» تتلقى شكاوى المواطنين في 3 محافظات وتعالجها

أكد اللواء هشام آمنة ،وزير التنمية المحلية ، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة وجود آلية مستمرة للتواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم والعمل علي سرعة حلها، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفتح قنوات التواصل معهم من خلال مبادرة «صوتك مسموع» بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتطوير منظومة الشكاوى.

شكاوى المواطنين القاهرة والجيزة والغربية

وفى سياق متصل، تلقت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة عدة استغاثات وشكاوى من المواطنين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية الذين يتضررون من انتشار تراكمات القمامة بالشوارع، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بملف تحسين البيئة وتطوير ملف النظافة بالمحافظة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية. ففي محافظة القاهرة.

إزالة تراكمات القمامة

وتابعت وزارة التنمية المحلية عبر مبادرة «صوتك مسموع» جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة في الاستجابة الفورية للشكاوي التي تلقتها المبادرة من بعض المواطنين من تراكم القمامة في احد شوارع الهضبة الوسطي بالمقطم، وتم علي الفور تنفيذ أعمال النظافة ورفع جميع تراكمات القمامة وإعادة الشيء لأصله.

وفي محافظة الجيزة، قامت الأجهزة التنفيذية بالاستجابة الفورية لرفع مخلفات القمامة بشارع أحمد عادل بجوار مدرسة الأورمان بالمجزر الآلي المريوطية هرم، وتم إنهاء أسباب الشكوى والتأكد من عودتها مرة أخرى.

أما في محافظة الغربية، قام رئيس مركز طنطا بالاستجابة الفورية لقاطني قرية مرحوم بطنطا من انتشار القمامة، وتم تكليف القائمين على أعمال النظافة برفع القمامة على فترتين يوميا صباحاً ومساءً بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع المخلفات والتراكمات بصفة مستمرة من المداخل الرئيسية سواء بالمدينة أو القرى التابعة.

ووجه المواطنون الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية وللأجهزة التنفيذية بالمحافظات على سرعة الاستجابة والتدخل لإزالة المخالفة وأشادوا بجهود الحي في التصدي لجميع المخالفات.