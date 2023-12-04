محمود سعد يستضيف سيد رجب في «Sold Out» الجمعة المقبل

يستضيف الإعلامي محمود سعد، الفنان سيد رجب، الجمعة المقبل، ببرنامج «Sold Out» على قناة «CBC» ومنصة «WATCH IT».

تفاصيل لقاء سيد رجب مع محمود سعد

وأوضح محمود سعد، أنّ اللقاء يتضمن الحديث عن أهم أعماله الفنية ومشواره، وبداياته بالتمثيل واللحظات الإنسانية التي أثرت على مشوراه ونجوميته، من خلال لقاء مفتوح بحضور الجمهور، يشهد فقرة خاصة بنهاية الحلقة للمناقشة والحوار المتبادل بينهما في قاعة باسيلي بالجامعة الأمريكية.

ويشارك الفنان سيد رجب، في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «بيت الرفاعي» مع الفنان أمير كرارة، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، أحمد رزق، ميرنا جميل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي.

وينتظر الفنان سيد رجب، عرض فيلمه الجديد «أنا وابن خالتي»، مع الفنان بيومي فؤاد، والمقرر طرحه في موسم أفلام رأس السنة، 13 ديسمبر الجاري، ويشارك فى بطولته إنعام سالوسة، وهنادي مهنا، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف دعاء عبدالوهاب وإخراج أحمد صالح.