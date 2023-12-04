«المليونير».. ماذا كتب محامي حسين الشحات قبل 24 ساعة من عرضه على النيابة في أزمة الشيبي؟

بعد نحو 5 أشهر من الواقعة المؤسفة التي جمعت حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بنظيره محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، على هامش المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الممتاز للموسم المنقضي، عادت الأزمة لتعيد الجدل مجددا.

الشيبي، الذي قبل اعتذار الشحات بعد تعديه عليه بالضرب بعد صافرة نهاية المباراة، عاد بعدها وقرر رفع دعوى ضد لاعب الأهلي، والتي وصلت إلى مثول حسين الشحات إلى النيابة اليوم، الاثنين.

رسالة غامضة من محامي حسين الشحات

أشرف عبد العزيز، محامي حسين الشحات، الذي تواجد معه بالنيابة اليوم، أثار الجدل بنشر صورة له مع لاعب الأهلي قبل 24 ساعة من المثول للنيابة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

مليونير، كلمة واحدة كتبها عبد العزيز على صورته رفقة الشحات، كما أعاد الأخير نشرها عبر خاصية ستوري، تزامنا مع عودة الحديث عن أزمته مع الشيبي، دون الإشارة إلى القضية.

ما العقوبة المتوقعة على حسين الشحات بعد أزمة الشيبي؟

وكان الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام بجامعة طنطا، أوضح لـ«الوطن»، أن واقعة الشحات مع الشيبي لن تتعدى عقوبتها الغرامة بما لا يقل عن 20 جنيها أو يزيد عن 300 جنيه وفقا للقانون.

وكانت أزمة كبرى نشبت بين الشحات والشيبي عقب المباراة التي جمعت الأهلي بنظيره بيراميدز بنهاية الموسم المنقضي، بعد اعتداء الأول على الأخير، قبل تصعيد الأمر من لاعب الفريق السماوي.