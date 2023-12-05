ضبط 420 علبة سجائر وسكر ودقيق بدون فواتير في حملة مكبرة بالإسكندرية        

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مٌشددة للرقابة على الأسواق، حيث قامت إدارة تموين المنتزه بشن تموينية لضبط الأسواق ومراقبة السلع.

- ضبط 420 علبة سجائر متنوعة بدون فواتير دالة على الحيازة بإجمالي 8400 سيجارة

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

- ضبط مصنع أيس كريم بدون ترخيص، وتم التحفظ على 4 أجوالة دقيق فاخر بدون فواتير زنة الجوال 50 كيلو جراماً بإجمالي 200 كيلوجرام.

- 20 كيس سكر حر بدون فواتير زنة الكيس واحد كجم بإجمالي 20 كيلو.

تطبيق القانون

وأوضح «القلش»، أنة بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية فإن الحملات التموينية مستمرة بجميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ولا تهاون مع المتلاعبين بمقدرات الشعب، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، لمحاسبة المخالفين طبقاً للقانون.