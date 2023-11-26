وكيل «رياضة الدقهلية» تلتقي وفدا من المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن قيامها بلقاء اليوم الأحد بديوان عام المديرية، وفدا من المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان بالدلتا ومدن القناة، في إطار اهتمام الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وناجي إسماعيل مدير المركز الإعلامي بالمديرية.

لقاء وفد من المنظمة المصرية الدولية بالدقهلية

وأكدت «عثمان» في بيان، أن المستشار حمادة الزناتي نائب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية تناول التعريف بالمنظمة إذ تهدف إلى دعم مؤسسات الدولة وخدمة وتوعية وتثقيف وتنمية الانتماء الوطني لدى المواطنين، ومشاركة المجتمع المدني في ندواته ومؤتمراته واحتفالاته لتوحيد الجهود وتعظيم قيمة العمل العام المجتمعي في صورته الإنسانية والخدمية والأخلاقية، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية الشامله لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك دعم النماذج الإيجابية والمؤثرة في خدمة المجتمع.

وتعمل على إيجاد آلية للعمل والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في إطار القواعد والأطر المنظمة للعمل، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يخدم مصلحة النشء والشباب بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اللقاء مع وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وكافة الهيئات الشبابية والرياضية، تعمل على تفعيل الدور المجتمعي لهذه الهيئات فى خدمة المجتمع والشباب والنشء، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والأسرة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني الرسمية بما يخدم مصلحة النشء والشباب بمحافظة الدقهلية.