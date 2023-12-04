رفع كفاءة المدارس المقام بها لجان انتخابية في القاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، دعوة المواطنين بالأحياء إلى النزول والمشاركة في العمليه الانتخابية أيام 10 - 11 - 12 ديسمبر لممارسة حقهم الدستوري.

وأشارت المحافظة إلى أن أي مواطن يرغب في الاستعلام عن اللجنة الانتخابية يمكنه معرفة اسم وعنوان اللجنة المدرج بها من خلال ادخال الرقم القومي على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

رفع كفاءة النظافة

كما تقوم أحياء مدينة نصر والتبين والسيدة زينب والخليفة وحدائق القبة والزيتون والمرج برفع كفاءة المدارس التي تقام بها لجان انتخابية، والارتقاء بمنظومة النظافة والإنارة والمرور بالشوارع والميادين المؤدية إلى مقرات اللجان، ومتابعة توفير كل سبل الراحة باللجان من كراسي متحركة ومظلات ومقاعد لكبار السن والسيدات، فضلا عن إزالة الإشغالات والباعة من محيط اللجان.

المشاركة الإيجابية

وناشد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم أملًا في أن تظهر محافظة القاهرة في هذا العرس الديموقراطي بالصورة المعهودة عنها، وإبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع.

كما تواصل أجهزة محافظة القاهرة تقديم شرح للإجراءات اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وكيفية تسجيل الناخبين، وشروط الترشح، وآلية التصويت.