محافظ القاهرة: إزالة مخالفات بناء في أحياء المقطم وحلوان والساحل

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

إزالة التعديات

قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بالقاهرة بتنفيذ قرار إزالة على تعدى بالقطعة رقم 7166 بالحي السادس، وتنفيذ قرار ازالة على تعدى بالقطعة رقم 5684 بالحي الرابع بالمقطم.

إجراءات ضد المخالفين

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان من إزالة حالتي تعدي على أراض زراعية بشارع السلام من الشارع الجديد الملاءة بعزبة الوالدة، وأرض الإصلاح الزراعي بزمام جمعية حلوان عزبة الوالدة .

وأزالت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل أعمدة مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.