مواعيد غرس الأشجار المثمرة.. اعرفها لضمان نجاح زراعتك

قالت المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، إن موسم غرس وزراعة الأشجار يبدأ في شهر يناير من كل عام، ويمتد إلى شهر مايو، أي بعد 3 أسابيع فقط، ويجب على المزارعين الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان نجاح الزرع.

وأضافت «سعد» أن البعض يشكو من موت بعض الأشجار بعد غرسها بفترة قصيرة، ولابد من الغرس في الموعد المحدد لكل نوع من الأشجار لضمان نجاحها، حيث إن درجة حرارة التربة لها تأثير مباشر على نجاح أو فشل زراعة وغرس الأشجار.

مواعيد غرس بعض الأشجار

وأشارت إلى أن هناك مواعيد لكل نوع من الأشجار لابد من مراعاته لضمان نجاح غرس وزراعة الأشجار المثمرة، وهي كالتالي:

- موعد غرس شجرة التفاح في شهور يناير وفبراير ومارس

- موعد غرس البرقوق في شهرى يناير وفبراير وحتى منتصف شهر مارس

- موعد غرس العنب في شهرى يناير وفبراير

- موعد غرس شجرة الزيتون فى شهرى مارس وأبريل

- - موعد غرس الرمان في شهرى يناير وفبراير

- موعد غرس النخيل في شهرى أبريل ومايو

- موعد غرس البرتقال في شهر مارس

غرس الأشجار المثمرة

وأوضحت أن الحفاظ على مواعيد زراعة وغرس الأشجار سبب رئيسى فى نجاحها وإستمرارها وضمان الحصول على ثمار جيدة مع المحافظة على التسميد والتقليم والعناية بالأشجار وعن باقى مواعيد بعض الأشجار المثمرة فهي:

- موعد غرس اللوز في شهور يناير وفبراير ومارس

- موعد غرس السفرجل في شهور يناير وفبراير ومارس

- موعد غرس المشمش في شهرى يناير وفبراير

- موعد غرس الخوخ في شهرى يناير وفبراير

- موعد غرس الليمون في شهر مارس

- موعد غرس التين في شهور يناير وفبراير وحتى منتصف مارس