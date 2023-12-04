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نرمين الفقي باحتفالية تكريم مشوار مفيد فوزي: صاحب مشوار مهني كبير

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
09:17 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
نرمين الفقي

نرمين الفقي

حرصت الفنانة نيرمين الفقي، على حضور احتفالية تكريم مشوار الإعلامي مفيد فوزي، المقامة بالمركز الكاثوليكي للسينما، بمناسبة مرور عام على وفاته، بتقديم ابنته الإعلامية حنان مفيد فوزي.

نيرمين الفقي تتحدث عن مفيد فوزي 

قال نيرمين الفقي في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تقدر مشوار الإعلامي والكاتب مفيد فوزي، لأنه كان صاحب تاريخ مهني كبير، وتجمعها علاقة صداقة قوية بابنته حنان.

وحضر عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين، الاحتفالية، أبرزهم الاعلامي محمود سعد، والفنانة نبيلة عبيد، الكاتبة فريدة الشوباشي، وغيرهم.

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