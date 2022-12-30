نرمين الفقي وهالة صدقي في حفل سعد لمجرد بشرم الشيخ

حرصت كل من الفنانة نرمين الفقي وهالة صدقي على حضور حفل الفنان سعد لمجرد في مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد غيابه عن الحفلات بمصر لعدة سنوات.

سعد لمجرد يوجه الشكر للفنانين الحاضرين

وتوجه الفنان سعد لمجرد خلال حفله بالترحيب بهم وتوجيه الشكر لحضورهم الحفل، وواصل بعدها تقديم عدد من أغانيه المميزة منها غلطانة.

سعد لمجرد يلتقط صور مع الجمهور

كما حرص الفنان سعد لمجرد خلال حفله الغنائي على ترك المسرح والنزول وسط الجمهور المصري ليعبر لهم عن حبه وسعادته بالواحد في مصر وبدؤا في التقاط صور معهم.