نرمين الفقي تنتهي من تصوير مسلسلها «بعد النهاية»

انتهت الفنانة نرمين الفقي من تصوير باقي مشاهد شخصيتها التى تقدمها ضمن أحداث مسلسل «بعد النهاية» الذي تشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين المميزين.

وصورت نرمين الفقي يوم أمس المشاهد المتبقية لها وذلك فى أحد اللوكيشنات الخاصة بمسلسل بعد النهاية فى منطقة الشيخ زايد بحضور باقي صناع العمل .

نرمين الفقي فى مسلسل بعد النهاية

وتنتظر الفنانة نرمين الفقي انتهاء باقي أبطال المسلسل من التصوير وذلك لدخوله مرحلة المونتاج ويكون جاهز للعرض خلال الفترة المقبلة والتى تظهر من خلاله بشخصية مختلفة وجديدة عليها تماما وذلك حسبما صرحت من قبل فى تصريحات خاصة لـ«الوطن».

فتدور فكرة مسلسل بعد النهاية في إطار من التشويق والإثارة حول جريمة قتل ويشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم هالة فاخر وجيهان خليل وأحمد سعيد عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين.

أما عن آخر الأعمال التى قدمتها مؤخرا كان مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.