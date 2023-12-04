أشرف زكي: مفيد فوزي السبب في رئاستي للبيت الفني للمسرح

يشارك الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في حفل تكريم مشوار الإعلامي مفيد فوزي، المقام بالمركز الكاثوليكي للسينما، بمناسبة مرور عام على وفاته، وذلك بتقديم ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي.

أشرف زكي في احتفالية مفيد فوزي

وقال أشرف زكي خلال الاحتفالية: «أنا هقول سر أول مرة أقوله أنا خدت الدكتوراه 2004 وكنت بشتغل مدرس في أكاديمية الفنون، وتم انتدابي في المسرح، وحينها كان هناك منصب رئيس البيت الفني للمسرح، وأنا كنت أبعد عن هذا المنصب تماما، وفجأة لقيت مكالمة من وزير الثقافة فاروق حسني، وقالي اللي رشحك الأستاذ مفيد فوزي، وكان بيكلمني دائما عن رؤيتك المستقبلية الناجحة».

وأضاف زكي: «أثناء رحلتي بالنقابة مريت بالعديد من الصعوبات، كنت دائما أستشير مفيد فوزي، وكنت أخذ بنصائحه، وأعشقه كثيرا، وباسمي وباسم جمبع الفنانين نشكر حنان على تنظيمها هذه الليلة».

وحضر عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين، الاحتفالية؛ أبرزهم ال‘علامي محمود سعد، والفنانة نبيلة عبيد، الكاتبة فريدة الشوباشي، وغيرهم.

وتشهد الاحتفالية، الاحتفاء بتاريخ طويل من العمل والجهد والتأثير، ومن المقرر أن يعرض فيديو يوضح مسيرة الإعلامي مفيد فوزي المهنية.