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وزيرة الثقافة تشهد احتفالية 70 عاما على إنشاء نادي القصة

كتب:

إلهام الكردوسي
09:52 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
وزيرة الثقافة خلال التكريم

وزيرة الثقافة خلال التكريم

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، احتفالية نادي القصة بالذكرى الـ 70 على إنشائه، وقامت بتكريم الفائزين بجوائز الرواية المخطوطة والقصة القصيرة.

منصة للمبدعين والموهوبين

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة تحرص على التعاون مع نادي القصة من أجل خروج أنشطته ومسابقاته بالصورة التي تليق بتاريخه العريق والممتد عبر سبعة عقود استطاع خلالها أن يجمع قامات مصر في الأدب والفكر والثقافة، وكان بمثابة منصة للمبدعين والموهوبين.

وقامت وزيرة الثقافة بتكريم الفائزين، إذ فاز بجوائز القصة على الشامي عن قصة «ناني»، هبة الله محمد عن قصة «سائر بلا أجنحة وآثام»، رحاب فاروق عمر عن قصة «تخاطر»، محمد عبدالحميد إبراهيم عن قصة «ذكرى»، ومحمد فوزي عفيفي عن قصة «جاثوم».

أسرار بيت العنكبوت

وفاز بجوائز الرواية المخطوطة دورة كمال رحيم، محمد عباس داود عن روايته رسول تاكمس، وعبد الرحيم درويش عن روايته أسرار بيت العنكبوت.

كما تضمن الحفل تكريم عدد من رموز العمل الثقافي ممن دعموا النادي خلال السنوات الماضية وهم: الكاتب محمد سلماوي، الدكتور محمد الباز، اسم الراحل الروائي الدكتور كمال رحيم، محمد قطب، نبيل عبد الحميد، والدكتورة هدى وصفي.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي