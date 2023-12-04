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وزيرة الثقافة تتفقد مشروع تطوير مجمع الفنون المعاصرة ومكتبة 15مايو  

كتب:

الهام الكردوسي
06:06 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
وزيرة الثقافة خلال الجولة

وزيرة الثقافة خلال الجولة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مكتبة 15 مايو ومجمع الفنون المعاصرة؛ للوقوف على سير مشروعي التطوير ورفع الكفاءة بهما.

ووجهت وزيرة الثقافة، بضرورة استغلال الطابقين المجهزين بمكتبة 15 مايو، وافتتاحها جزئيًا لتقديم خدماتها لأبناء المنطقة، والإسراع في الانتهاء من تطوير باقي المبنى ليقدم الخدمات الثقافية والمعرفية للجمهور بكامل طاقته.

مكتبة مجمع الفنون المعاصرة

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق: «تعد المكتبة من أكبر المكتبات الفرعية التابع للدار، وتقدم عددًا من الخدمات المجانية للجمهور مثل الاطلاع والتصوير، إضافة إلى الدورات التدريبية والأنشطة الثقافية المختلفة.

مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة

وتابعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جولتها بزيارة مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية؛ لمتابعة سير عملية تطويره.

استمعت وزيرة الثقافة إلى شرح تفصيلي لما تمّ من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمبنى المقام على مساحة 1500 متر مربع، موجهة بتذليل كافة العقبات ووضع جدول زمني محدد حتى يتم افتتاح المركز في أقرب وقت.

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