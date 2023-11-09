نادي القصة: نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني

عبّر نادي القصة عن موقفه المتضامن والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا المؤسسات بتحريك دعوة جنائية ضد دولة الاحتلال.

وقال نادي القصة في بيان: في ظل تعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية ومحاولة تهجيره قسريًا عن أرضه وموطنه منذ آلاف السنين وبدعم وغطاء غربي سافر أدى إلى استشهاد وإصابة ما يزيد عن عشرة آلاف فلسطيني منهم ما يزيد عن 4 آلاف طفل وما يقرب من 3 آلاف امرأة.

وتابع: كما جرى إصابة ما يقرب من 30 ألف فلسطيني يصعب علاجهم بعد أن تم استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والمؤسسة الدولية العاملة علاوة على المفقودين تحت الأنقاض، مما يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان؛ وعليه يتوجب على هذه المنظمات أن تحرك الدعوة الجنائية ضد قادة كيان الاحتلال.

نادي القصة يؤكد موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني

وأعرب نادي القصة بمجلس إدارته وأعضائه عن حزنه وغضبه الشديدين مؤكدا موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني إلى أي مكان خارج الأرض المحتلة وسعيها اللحظي لوقف القتال ووصول المساعدات لأهل فلسطين، ودعوة العالم الحر ألا يكيل بمكيالين وأن يوقظ ضميره ويقف ضد هذا الهجوم المجرم على المدنيين فى غزة بوحشية ليلا ونهارا وأن يقف مع الحق الفلسطيني المشروع في الحياة، وفي الدفاع عن أرضه، وتكوين دولته وعاصمتها القدس الشريف.