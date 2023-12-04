«المشاركة السياسية للمرأة المصرية».. ندوة في مركز شباب شنو بكفر الشيخ

شهد مركز شباب شنو التابع لمركز كفر الشيخ، تنظيم ندوة لفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بعنوان «المشاركة السياسية للمرأة المصرية»، والتي تهدف لتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة، وتشجيع السيدات الريفيات للخروج لإدلاء بأصواتهن في الاستحقاق الرئاسي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أهمية دور المرأة المصرية بالمشاركة السياسية

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ، أهمية المشاركة السياسية للمرأة، خاصة بعد تحقيق مكتسبات المرأة المصرية، بهدف إرساء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واستغلال قدرتها على التأثير في القرار الشعبي، مشيرة إلى تقلدها المناصب القيادية وتولي مسؤولية الحقائب الوزارية والنيابية وظهور المرأة على منصة القضاء تأكيدا على قدرتها في صنع القرار.

برامج التوعية والتثقيف حول أهمية المشاركة الفاعلة

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تنفذ حزمة كبيرة من برامج التوعية والتثقيف السياسي للشباب من الجنسين لتعزيز ودعم مشاركتهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة الإيجابية في كافة المديريات والهيئات التابعة لها، مؤكدا دور المجلس القومي في توعية المرأة بحقوقها السياسية ودورها المهم في المشاركة الإيجابية.