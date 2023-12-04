تحصين 65 ألفا و198 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

حصنت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، 65 ألفا و198 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة في 19 نوفمبر الماضي، ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية.

تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية

وتنفذ مديرية الطب البيطري في بني سويف تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اعتبارا من 19 نوفمبر الماضي، حملة قومية تستهدف تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

80 وحدة بيطرية مشاركة في حملة التحصين

من جانبه أوضح الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، خلال تصريحات صحفية، أنه جرى الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كل المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.