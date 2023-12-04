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رئيس «صناعة النواب»: الرئيس السيسي حقق طفرة صناعية غير مسبوقة

كتب:

محمد أباظة
07:16 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمين قطاع الأعمال المركزي، إنّ قطاع الصناعة العمود الأساسي الذي يحمل البلد في كل الأزمات، وكل الفترات أثبتت أن المصنع المصري قادر على التحدي والتغلب على المشكلات، ويحقق دائمًا إنجازات في أوقت صعبة.

الرئيس السيسي حقق طفرات في الصناعة

وأضاف السلاب، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنّ مؤتمر اليوم يأتي لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل معه وخلفه.

أوضح أن الرئيس السيسي حقق طفرات في الصناعة بداية من البنية التحتية وحل أزمة الطاقة والكهرباء للمصانع تيسيرًا للعمل وتحسين الطرق للمحافظات لإرسال منتجات المصنعيين لهم، فضلًا عن الأسطول الجوي الذي يمكن المصنعيين شحن منتجاتهم للعالم.

إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الصناعة

وأشار إلى أنّ إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الصناعة، تحتاج الكثير من الوقت لكن الآن يوجد تحدي آخر في أيام الانتخابات، نريد أن نقول من خلاله أن الشعب المصري يقف خلف رئيسه وزعيمه الذي أثبت أنه على قدر التحدي، وحمل المسؤولية في وقت صعب.

وتابع أن مصر تحملت خلال 10 سنوات ما لم يتحمله أحد في أي دولة أخرى، فلا توجد دولة في العالم حدودها محاطة بالأزمات، وفي وسط كل هذا تبني بلدها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.