رئيس حزب الغد: مصر تدخل عصر تصنيع الأسلحة.. والأحداث تؤكد رؤية الرئيس السيسي

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «إيديكس» اليوم، الذي يستمر 4 أيام بأرض المعارض، وهو المعرض الوحيد على مستوى القارة الأفريقية.

وأكد «موسى» في بيان، أن التطورات الاقليمية كشفت بجلاء، دقة رؤية رئيس مصر وقائدها، ونظرته الثاقبة، وقدرته الرفيعة على تحديد الأولويات الوطنية والمخاطر الوطنية، كما أكدت النسخة الثالثة اليوم، على دخول مصر عصر جديد من التصنيع الحربي، وعلى تسويق منتجاتها الدفاعية عبر معرض دولي مصري ضخم.

وثمن رئيس حزب الغد، نجاح الجهود المصرية لإقامة المعرض المصري الدولي، الذي بدأته مصر في العام 2018، وكانت نسخته الثانية فى العام 2021، واليوم يفتتح رئيس مصر النسخة الدولية الثالثة، بحضور 400 شركة عارضة من 46 دولة حول العالم، لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 35 ألف زائر.

وأشاد موسى بجهود وزارة الانتاج الحربي في هذا الصدد، فضلا عن جهود الهيئة العربية للتصنيع.