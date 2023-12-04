حنان مفيد فوزي تهدي جزءا كبيرا من مكتبة والديها لـ«إعلام القاهرة»

أعلنت الكاتبة حنان مفيد فوزي عن عدة مفاجآت في الذكرى الأولى لوفاة والدها، وذلك خلال الاحتفالية التي تقام حاليًا بالمركز الكاثوليكي لتكريم مشوار الإعلامي الراحل، بحضور شخصيات عامة وفنانين.

جوائز مفيد فوزي وزوجته

وأهدت حنان مفيد فوزي، جزءًا كبيرًا من مكتبة والديها إلى كلية الإعلام جامعة القاهرة، مطالبة بوضع لافتة صغيرة لتعريف الطلاب بمشروعهما المهني الكبير.

تنظيم مسابقة بـ6 جوائز

وأشارت إلى أنها ستنظم مسابقة بـ6 جوائز؛ جائزتان باسم والدتها آمال العمدة، لأفضل إذاعي وإذاعية في العام، وجائزتان باسم مفيد فوزي، لأفضل محاور ومحاورة ، وجائزة آمال العمدة لأفضل شخصية إذاعية، وجائزة مفيد فوزي لأفضل شخصية إعلامية، على أن تكون الجوائز باستفتاء الجمهور.

وحضر عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين، الاحتفالية؛ أبرزهم الإعلامي محمود سعد، والفنانة نبيلة عبيد، الكاتبة فريدة الشوباشي.

وتشهد الاحتفالية، الاحتفاء بتاريخ طويل من العمل والجهد والتأثير، ومن المقرر عرض فيديو يوضح مسيرة الإعلامي مفيد فوزي المهنية.