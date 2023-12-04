نادية الجندي تنعى الفنان أشرف عبد الغفور

حرصت الفنانة نادية الجندي، على نعي الفنان أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد تعرضه لحادث سير.

وكتبت نادية الجندي، عبر صفحتها على موقع «إنستجرام» قائلة: «أنعى ببالغ الحزن والآسى، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، صاحب التاريخ الفني المتميز.. خالص التعازي لكل أسرته الكريمة، ولكل محبيه، وابنته الفنانة ريهام عبد الغفور».

وتابعت الجندي قائلة: «ندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته والبقاء لله».

يذكر أن عزاء الفنان أشرف عبد الغفور، سيقام غدا الثلاثاء بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.