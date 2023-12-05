كيف تبدأ مشروعا بـ200 جنيه على طريقة «هاجر»؟.. «هتعلمك تعمل شنط من الخرز»

13 عاما قضتها «هاجر» في صناعة الشنط اليدوية والإكسسوارات والحلي، إذ بدأت تتدرب عليها لتتمكن من التعلم وإنشاء مشروعها الخاص الذي استطاعت من خلاله أن تحصل علي دخل ثابت، وتعمل في مجال التدريب على العمل على المشغولات اليدوية للفتيات.

مهنة صنع الشنط بالخرز

بدأت هاجر فهمي ابنة الدقهلية حديثها لـ«الوطن» عن رحلتها في العمل في عمل المشغولات اليدوية الهند ميد، والذي بدأ معها منذ 13 عاما، إذ قررت أن تعمل في مجال تصنيع الشنط والإكسسوارات والحلي لتتمكن من الحصول على مشروع يوفر لها دخلا ثابتا.

وأشارت إلى أنها تعلمت في أقل من أسبوع العمل على الشنط من خلال الخرز وبدأت تصنع للمقربين منها، ونالت إعجابهم، لتقرر أن تنشئ صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بها: «عملت صفحة وبدأت اشتغل أكثر وأبيع علي مواقع التواصل بشكل أكبر».

وأضافت أن تلك المهنة تحتاج إلي صبر وإتقان: «لو إنت شخص مش صبور، فمش هيقدر يكمل في الشغل ده ولا يصنع فارق لنفسه من خلال دخل ثابت».

وأكدت أن تلك المهنة لقيت في الفترة الأخيرة إقبالا شديدا: «الحقيقة إن فيه ناس كتير مقبلة على شراء المنتجات اليدوية على الرغم من أنها بتكون غالية إلا أنه جودة وإتقان، والشكل النهائي بها مميز ومختلف عن أي شنطة أخرى».

تدريب الفتيات لمشروع جديد بأقل التكاليف

وأوضحت أنها تعمل علي تدريب العديد من الفتيات من أجل تعلم تلك المهنة والعمل علي جعلها مصدر رزق ثابت لهم: «بأقل الإمكانيات تقدر أي فتاة إنها تشتغل في الهاند ميد ممكن من أول 200 جنيه تصنع فارق في حياتها».